Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.02.2025: Rinteln OT Hohenrode - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln OT Hohenrode (ots)

(Reh) Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 12.02.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5969249) anlässlich einer Verkehrsunfallflucht vom 11.02.2025, zwischen 17:20 und 19:40 Uhr, ergeht folgender Nachtrag:

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs die Landstraße in Hohenrode in Fahrtrichtung Hessisch Oldendorf und touchierte hierbei den (aus seiner Sicht) am linken Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Rinteln, stehenden PKW der 58-jährigen Obernkirchenerin.

Am Unfallort konnten zudem Fahrzeugteile des mutmaßlich verursachenden PKW aufgefunden werden. Demzufolge handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW vom Modell T5 oder T6. Der verursachende PKW müsste zudem vermutlich einen Schaden am vorderen linken Radgehäuse aufweisen.

Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können oder denen ein Fahrzeug mit dieser oder einer ähnlichen Beschädigung aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/96460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell