Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Baustelle in Plankstadt ein.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich zwei Personen Zugang zu dem Baustellengelände in der Jahnstraße und versuchten dort, den Turm einer Videoüberwachungsanlage aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung von der Baustelle.

Beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben, bei der einen Person waren zwei helle durchgehende Streifen an den Ärmeln der Oberbekleidung zu erkennen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/ 288-0, zu melden.

