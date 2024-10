POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag verursachte ein 19-jähriger Fiatfahrer auf der B 38 in Mannheim alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war gegen 14.15 Uhr auf der B38 stadteinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve, kurz vor der Kreuzung zur Mannheimer Straße, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Rutschen. Im weiteren ...

mehr