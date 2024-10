Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagvormittag auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf entstand erheblicher Sachschaden.

Eine 20-jährige Frau war gegen 11 Uhr mit ihren Opel auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe Reilingen fuhr sie einem vor ihr fahrenden 80-jährigen Mann, der seinen Mercedes abbremsen musste, hinten auf. In der weiteren Folge fuhr eine 22-jährige Fiat-Fahrerin auf den Opel auf und schob diesen ein weiteres Mal gegen den Mercedes.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrfähig, konnte jedoch auf einen nahegelegenen Autobahnparkplatz gebracht werden.

