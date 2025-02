Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährdung des Straßenverkehrs

Bad Nenndorf/Rodenberg (ots)

(ps) Am 14.02.25, gegen 15:30 Uhr, melden Zeugen der Polizei einen rücksichtslos und grob verkehrswidrig fahrenden roten Pkw der Marke BMW, welcher sie auf der B65 an der Kreuzung "Drei Steine" in Bad Nenndorf rechts überholt und weiter in Rtg. Rodenberg gefahren sei. Auf der dortigen Straße "Allee" habe der rote BMW weitere Pkw überholt, weshalb entgegenkommende Pkw hätten stark abbremsen und ausweichen müssen.

Die Polizei Bad Nenndorf ermittelt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen sowie insbesondere die ausweichenden Verkehrsteilnehmer, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden.

