LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

In Zelle übernachtet (ots) - Eine 33-jährige alkoholisierte Frau betrat trotz Hausverbot am Freitagabend ein Lokal am Nordplatz. Hier geriet sie mit einem anderen Gast in Streit, schubste diesen und schüttete ein Getränk aus. Als die herbeigerufenen Polizeibeamten vor Ort eintreffen, versuchte die Ukrainerin diese zu schlagen. Der Schlag konnte abgewehrt werden und die aufgebrachte Frau nach Hause gebracht werden. Wenig später kehrte die 33-Jährige jedoch wieder ...

