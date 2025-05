Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Diebstahl aus Mercedes

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (03.05.2025) gegen 11:25 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Straße "Kuhäcker" in Beihingen einen besonders schweren Fall des Diebstahls aus PKW. Während die Fahrerin eines Mercedes ihren Rucksack im Wagen liegen ließ und anschließend auf dem Friedhof Grabpflegearbeiten durchführte, schlug der Unbekannte das Fenster der Beifahrertüre des Mercedes ein. Anschließend entwendete er den kleinen schwarzen Rucksack, in dem sich ein Geldbeutel mit Bargeld und Personaldokumenten sowie ein Handy befanden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07141 64378-0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell