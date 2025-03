Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wechselbetrüger in Schnellrestaurant

Sondershausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter erbeutete am Sonntagabend, kurz nach 17.30 Uhr, durch einen Wechselbetrug einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Unbekannte bat Mitarbeiter in einem Schnellrestaurant in der Schachtstraße um das Wechseln von Bargeld in größere Geldscheine. Anschließend bemerkte eine Mitarbeiterin das Fehlen von Bargeld. Der Täter hatte das Restaurant bereits verlassen. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videoaufzeichnung erfasst. Die Aufnahmen werden nun polizeilich gesichert und ausgewertet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

