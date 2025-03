Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall an Ampelanlage

Sondershausen (ots)

In der August-Bebel-Straße bemerkte der Fahrer eines Volkswagen am Montag gegen 007.40 Uhr zu spät, dass zwei vorausfahrende Pkws an der einer Lichtzeichenanlage anhielten. Folglich kam es zum Auffahren auf die beiden Autos. Hierbei wurden alle Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es bis etwa 08.45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Personen kamen nicht zu Schaden.

