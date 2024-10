POL-MS: Nach Zusammenstoß geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein 39-Jähriger und ein 45-Jähriger haben am Sonntagabend (20.10., 18:02 Uhr) Fahrräder am Ludgeriplatz auseinandergeschraubt und entwendet. Die Polizei hat die Täter auf der Autobahn 43 gestoppt. Die Täter montierten zunächst Pedale und Lenker von drei Fahrrädern ab und verstauten diese anschließend in ihrem Auto. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Autobahn. Aufmerksame Zeugen ...

