LPI-NDH: Verkehrsunfall an Bahnübergang

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 16.15 Uhr, und Montag, 11 Uhr, machten sich Unbekannte gewaltsam an einem Zigarettenautomaten in der Straße Knickhagen zu schaffen. Ob oder was die Täter aus dem Automaten erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen. Aktenzeichen: 0062329 ...

mehr