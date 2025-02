POL-BO: Unfallflucht in Herne: Polizei sucht Golf-Fahrer

Bochum-Wattenscheid (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 19. Februar, einen Mann in Bochum-Wattenscheid festgenommen - er steht im Verdacht, Graffiti gesprüht zu haben. Zeugen beobachteten, wie ein Mann um kurz nach 8 Uhr auf der Autobahnbrücke an der Rodenseelstraße zwei Wahlplakate mit rechten Symbolen besprühte sowie den Bürgersteig verunstaltete. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen polizeibekannten ...

