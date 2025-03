LPI-NDH: Graffiti an Fassade festgestellt

Silberhausen (ots) - Auf der Landstraße 2043 verunfallte am Montagvormittag ein Pkw zwischen den Ortschaften Beberstedt und Silberhausen. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam ein Pkw nahe des Bahnübergangs Silberhausen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer kam zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum. An dem Volkswagen entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

