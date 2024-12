Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beim Ladendiebstahl erwischt

Kehl (ots)

Am Samstag meldete eine Ladendetektivin einen Diebstahl in einem Einkaufsladen in Kehl. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 52-jähriger Mann Kosmetikartikel entwendet haben. Die Ladendetektivin beobachtete, wie der Mann Artikel in seine Tasche steckte. Nachdem er zur Rede gestellt wurde, flüchtete der Dieb. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter schritt ein und konnte den mutmaßlichen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten aus Kehl vorläufig festnehmen. Er wurde zur Identitätsfeststellung und Belehrung auf das Polizeirevier Kehl verbracht. /em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell