POL-OG: Hornberg - Brand durch Kerzen

Hornberg (ots)

Ein Gebäudebrand in der Straße "Markgrafenwiese" rief am späten Sonntagabend Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 21:30 Uhr meldeten die Hausbewohner einen Brand am Gebäude. Die hinzugerufenen Wehrleute der freiwilligen Feuerwehr Hornberg konnten den Brand an der Gebäudefassade vollständig löschen. Auslöser für das Feuer waren nach aktuellen Ermittlungen offenbar mehrere brennende Kerzen in einer Laterne. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

