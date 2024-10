POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsmaschinen

Dinslaken (ots) - In ein Bistro an der Lessingstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster eines Hinterzimmers auf und öffneten gewaltsam zwei Spielautomaten und eine Kasse. Dann flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die ...

mehr