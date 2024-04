LPI-GTH: Streit unter Brüdern endet im Gefängnis

Eisenach (ots) - Gegen 14.00 Uhr geriet am Freitag ein 23-Jähriger in der Straße 'Ramsborn' mit seinem Kraftrad in eine Verkehrskontrolle. Der Fahrer war nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

