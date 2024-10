Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stehlen Geld aus Bistro an der Lessingstraße

Dinslaken (ots)

In ein Bistro an der Lessingstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster eines Hinterzimmers auf und öffneten gewaltsam zwei Spielautomaten und eine Kasse. Dann flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Die Polizeiwache Ost in Dinslaken bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

DF (Ref. 241028-1255)

