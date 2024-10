POL-WES: Rheinberg - Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle

Wesel (ots) - Eine weiße Kombilimousine des Herstellers DS hat am Sonntag um 2.32 Uhr an der Birkenstraße gebrannt. Einem Pkw-Fahrer, der auf der Brüner Landstraße unterwegs war, fielen zwei verdächtige, dunkel gekleidete Männer auf. Er sah, wie die Männer in Richtung des Waldstücks an der Wurmflakstraße liefen. Einer der Männer ist etwa 1,75 Meter groß, hat einen Bart und trug eine dunkle Cap. Der zweite Mann ...

mehr