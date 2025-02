POL-BOR: Heek - Werkzeuge aus Transportern entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße; Tatzeit: zwischen 18.02.2025, 21.00 Uhr, und 19.02.2025, 07.00 Uhr; Eine Scheibe im Erdgeschoss der Grundschule beschädigten Unbekannte an der Borkenwirther Straße in Weseke. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Mittwoch. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) Kontakt ...

