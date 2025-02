POL-BOR: Rhede - Korrekturmeldung - Unfallverursacher fährt davon

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Karl-Arnold-Straße; Tatzeit: zwischen 15.02.2025, 12.00 Uhr, und 18.02.2025, 15.30 Uhr; Einen Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Karl-Arnold-Straße in Vreden. Der Fiat Ducato stand in einer der Parkbuchten in Höhe der Straße Am Ölbach. Die Unbekannten entwendeten aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeuge. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstagmittag und ...

