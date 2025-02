POL-BOR: Borken - Scheibe an Grundschule beschädigt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hamalandstraße/Marienstraße; Tatzeit: 18.02.2025, 20.00 Uhr, und 19.02.2025, 08.00 Uhr; In zwei Transporter eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter entwendeten aus einem weißen Ford Transit an der Hamalandstraße in Wessum ein Lasermessgerät. Auch ein Citroen Jumper an der Marienstraße in Ahaus war das Ziel von Einbrechern. Dort entwendeten die Diebe Werkzeuge ...

