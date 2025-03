Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren: Hinweise nach Unfallflucht in Zentgrafenstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Verletzt wurde am gestrigen Mittwochabend in der Zentgrafenstraße in Kassel ein Fußgänger, der auf einem Zebrastreifen nahe der Gerlandstraße von einem Auto angefahren wurde. Der 25-Jährige aus Kassel wollte gegen 20 Uhr aus Richtung Hohnemannstraße kommend die Straße überqueren und wartete zunächst an dem beleuchteten Fußgängerüberweg, da sich aus beiden Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrzeug annäherte. Da nach seinen Angaben beide die Geschwindigkeit verringerten, ging er los. Hierbei wurde er plötzlich von dem von links kommenden und stadtauswärts fahrenden Pkw erfasst. Anschließend soll das Auto kurz angehalten haben, bevor es seine Fahrt in Richtung Loßbergstraße fortsetzte, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Ein hinter dem Unfallverursacher fahrender Verkehrsteilnehmer hielt sofort an und leistete Erste Hilfe, bis der 25-Jährige von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen seine Verletzungen aber nicht schwerwiegender sein.

Bei dem flüchtigen Unfallverursacher soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben, näheres ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell