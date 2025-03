Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlag gegen organisierten Drogenhandel: Rund 5 Kilogramm Rauschgift sichergestellt, sechs Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel/ Landkreis Kassel:

In einem mehrmonatigen Ermittlungsverfahren des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels erfolgten am gestrigen Dienstag umfangreiche Festnahme- und Durchsuchungsmaßnahmen bei sechs Tatverdächtigen. Mit Unterstützung von Spezialeinheiten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen, dem Fahndungskommissariat des Polizeipräsidiums Nordhessen, Beamten der Kasseler und der Thüringer Polizei, Kräften der Bereitschaftspolizei sowie Diensthunden nahmen die Beamten fünf Männer im Alter von 25, 32, 35, 36 und 53 Jahren aus Kassel, Calden und Espenau sowie eine 24-jährige Frau aus Mühlhausen in Thüringen fest. Die sechs Tatverdächtigen mit deutscher, nordmazedonischer und türkischer Staatsangehörigkeit stehen nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Kokain und Marihuana betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden neben 5 Kilogramm Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 130.000 Euro eine scharfe Schusswaffe samt vollem Magazin sowie rund 9.000 Euro mutmaßliches Drogengeld beschlagnahmt. Zudem stellten die Polizeibeamten hochwertigen Schmuck, Luxusuhren und Designerkleidung im Wert von über 120.000 Euro sowie einen Mercedes AMG sicher, da die Gegenstände mutmaßlich durch Einnahmen aus Drogengeschäften finanziert wurden. Vier Tatverdächtige werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Der 35-Jährige und die 24 Jahre alte Frau wurden nach ihren Festnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Tätergruppierung war bei umfangreichen und intensiven Ermittlungen gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels ins Visier der Kasseler Drogenfahnder geraten. Da die weiteren operativen Maßnahmen den Verdacht des schwunghaften Handels mit Betäubungsmitteln erhärteten, hatte ein Richter auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am Dienstag in Kassel, Calden, Espenau und Mühlhausen vollstreckt wurden. An acht verschiedenen Objekten wurden Wohnungen durchsucht. Zuvor waren am Nachmittag die Festnahmen der sechs Tatverdächtigen in Bielefeld, auf einer Bundesstraße bei Mühlhausen und in der Kasseler Innenstadt erfolgt. Die weiteren Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Verstößen gegen das Waffengesetz und Verdacht der Geldwäsche dauern an.

