POL-KS: Berauschter Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor Polizeistreife: 41-Jähriger nach Verfolgung durch den Landkreis Kassel festgenommen

Weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß und keinen Führerschein hat, trat ein 41-Jähriger aus Fuldatal am gestrigen Dienstagabend eine waghalsige und rücksichtslose Flucht vor einer Polizeistreife an. Mit hohen Geschwindigkeiten flüchtete der Fahrer quer durch Kassel, den nördlichen Landkreis Kassel und weiter durch Hann.Münden. Bei Fuldatal-Wilhelmshausen konnte der Flüchtende schließlich mit Unterstützung der niedersächsischen Polizei festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Eine Streife des Polizeireviers Ost wollte den VW gegen 22:10 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in Kassel stoppen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Als die Polizisten dem Autofahrer Anhaltezeichen gaben, beschleunigte er anstatt anzuhalten und trat die Flucht an. Während der Verfolgung des flüchtenden Pkw, die sich über die Ihringshäuser Straße, Fuldatal-Simmershausen und Rothwesten, weiter über Immenhausen-Holzhausen, Reinhardshagen-Veckerhagen und Vaake zog, missachte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale der Polizei, überholte waghalsig andere Fahrzeuge und erreichte gefährlich hohe Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h, wodurch er mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Nachdem der Wagen durch Neumünden gerast war, bog er bei Fuldatal-Wilhelmshauen in Richtung Schleuse ab, wo sich der Autofahrer schließlich neben dem Radweg auf der Grünfläche festfuhr. Daraufhin setzte er seine Flucht rennend fort, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch an der Fahndung beteiligte Streifen des Polizeireviers Mitte und der Göttinger Autobahnpolizei eingeholt und festgenommen werden. Bei dem 41-Jährigen fanden die Beamten zwei Gramm Amphetamine, die sichergestellt wurden. Reumütig räumte der Festgenommene ein, dass er gar keinen Führerschein hat und erst kurz vor Beginn der Fahrt Amphetamine konsumiert hatte, was auch der Grund für seine Flucht vor der Polizei gewesen sei. Der 41-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Ost gebracht, wo ein Arzt bei ihm eine Blutprobe wegen der Drogenfahrt entnahm. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

