Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Wohnhaus gesprüht

Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Lisztstraße mit Graffiti. Sie brachten mit silberner und schwarzer Farbe einen 4,50 Meter x 2,60 Meter großen Schriftzug an die Hausfassade an. Die Kosten zur Entfernung der Schmiererei wurden auf 2000 Euro geschätzt.

