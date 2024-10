Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reh gleich mit zwei Autos zusammen gestoßen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich gleich zwei Wildunfälle in kurzer Folge. Kurz nach 7 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Landstraße 3080 aus Richtung Heiligenstadt in Richtung Leinefelde. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Wildtier rappelte sich anschließend wieder auf und wollte in Richtung eines Feldes flüchten, als es durch einen zweiten Pkw erfasst wurde, der die Landstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Anschließend verschwand das Tier im angrenzenden Feld. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

