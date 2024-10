LPI-NDH: Falschgeld in Umlauf gebracht

Artern (ots) - Am Mittwoch wandten sich Bürger aus Artern an die örtliche Polizei. Die Anrufer meldeten in der Hans-Christian-Göthe-Straße einen splitternackten Mann, der einen verwirrten Eindruck auf die Passanten machte. Durch Beamte wurde der nackte Mann wenig später vor der Polizeistation in Artern angetroffen. Der Einfluss von Betäubungsmittel bestätigte sich nach einem entsprechenden Drogenvortest. Im Umfeld ...

