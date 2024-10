LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzten dreiste Diebe am Mittwoch in einem Supermarkt in der Brüsseler Straße. Die Geschädigte hatte ihr Portemonnaie in einem Korb in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Als sie den Wagen kurz unbeaufsichtigt ließ, nutzten der oder die Täter die Gelegenheit und entwendeten die Geldbörse aus dem Korb. Als die Geschädigte ihre Waren auf das Kassenband ...

