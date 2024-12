Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer die Brennerstraße, aus Richtung Bahnhof kommend, in Fahrtrichtung Carl-von-Ossietzky- Straße. Zeitgleich befuhr ein 36-Jähriger mit einem Linienbus die Carl-von-Ossietzky-Straße, aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend. An der Kreuzung Brennerstraße / Carl-von-Ossietzky-Straße missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt des Linienbusses, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Allerdings zeigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher einen Wert von über einem Promille. Er wurde einer Blutentnahme zugeführt und der Führerschein sichergestellt. Sachschaden entstand in einer geschätzten Höhe von 10 000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell