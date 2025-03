Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Balkon in Parkstraße: Ursache noch unklar; keine konkreten Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Am Samstagabend kam es in der Parkstraße in Kassel zu einem Balkonbrand. Einem Zeugen war das Feuer gegen 21:00 Uhr auf dem Balkon der Hochparterre-Wohnung des Mehrfamilienhauses aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt stand der Balkon seinen Angaben nach bereits in Vollbrand. Entschlossen kletterte er auf den angrenzenden Nachbarbalkon und machte sich durch lautes Klopfen bemerkbar, um die Bewohner auf den Brand hinzuweisen. Als diese ihm die Balkontür öffneten, bat er sie sofort aus der Wohnung, um sie vor dem Feuer und vor Rauchgas zu schützen. Sodann verschaffte sich der Zeuge über das Treppenhaus, durch Eintreten der Wohnungstür Zutritt in die betroffene Wohnung, schnappte sich den dort vorhandenen Feuerlöscher und versuchte auf eigene Faust das Feuer zu löschen. Die Flammen schienen jedoch bereits zu stark, sodass der Mann sich aus Eigenschutz wieder zurückzog und sofort die Feuerwehr unter der 112 alarmierte. Während des Löschversuchs entdeckte der Zeuge einen Hund in der mittlerweile verqualmten Wohnung, welchen er sofort aus den Räumlichkeiten brachte und ihm somit vermutlich das Leben rettete.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Bislang konnte die genaue Ursache des Feuers nicht eindeutig ausgemacht werden. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang aber nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

