Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt endet mit Unfall: Beifahrer von 78-Jähriger wird leicht verletzt

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montagnachmittag in Kaufungen. Eine 78-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kassel war offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung gegen 16 Uhr in der Leipziger Straße, nahe der Jakobstraße, gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Klein-Lkw gestoßen. Durch die Kollision war an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden, wobei der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Beifahrer in dem Auto, ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kassel, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, weshalb Rettungskräfte den jungen Mann vorsorglich in ein Krankenhaus brachten. Andere Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Da die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen hatte, führte sie einen Atemalkoholtest bei der 78-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten sicher. Die 78-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell