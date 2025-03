POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 35-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Ein Streit zwischen drei Kunden einer Tankstelle im Bereich der Eisenschmiede in Kassel endete am gestrigen Sonntagabend für zwei Männer aus Kassel mit Schnittverletzungen an den Händen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, weshalb die Polizei noch nach Zeugen sucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:25 Uhr. Wie sich bei der Befragung ...

