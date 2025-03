Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 3. Folgemeldung zum Tötungsdelikt in der Schillerstraße: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten sie auch die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5995990, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5994937 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5995595 veröffentlichten Pressemitteilungen).

Kassel:

Nachdem es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Tötungsdelikt in der Schillerstraße in Kassel kam, sind die beiden Tatverdächtigen, die am Freitagmorgen nach einer Öffentlichkeitsfahndung in der Melsunger Innenstadt festgenommen wurden, inzwischen einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete gegen den 37-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit und die 28-jährige Frau mit russischer Staatsangehörigkeit, beide aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr und Schwere der Tat an. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen vorsätzlichen Totschlags verantworten.

Beide sind dringend tatverdächtig, einem 44-jährigen Mann aus Kassel in Tötungsabsicht Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Ein Fahrradfahrer hatte den leblosen Mann in der Nacht gegen 2:40 Uhr auf der Schillerstraße gefunden und sofort den Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die beim für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Die unter Hochdruck geführten Ermittlungen, ob die beiden nun in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen auch im Fall des Tötungsdelikts in der Riedelstraße in Kassel-Kirchditmold am Donnerstagmittag (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5995373) im Tatverdacht stehen könnten, dauern ebenfalls an. Ein Hausbewohner hatte gegen 13:20 Uhr gemeldet, dass ein lebloser Mann in einer Wohnung lag. Hinzugeeilte Streifen der Polizei fanden einen 51-Jährigen aus Kassel mit Stichverletzungen auf, für den leider jede Hilfe zu spät kam.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

