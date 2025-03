Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Tötungsdelikt in Wohnung in Kirchditmold: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Kirchditmold:

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurden Rettungskräfte und die Polizei gegen 13:20 Uhr wegen eines Mannes, der leblos in einer Wohnung liegen soll, in die Riedelstraße in Kassel-Kirchditmold gerufen. Die hinzugeeilten Streifen fanden einen 51-Jährigen aus Kassel mit Stichverletzungen auf. Für den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit kam leider jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter dauern derzeit an. Der Tatort ist aktuell für die Spurensicherung abgesperrt.

Der Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die wegen eines Tötungsdelikts geführt werden. Zeugen, die am heutigen Donnerstagmittag im Bereich der Riedelstraße verdächtige Personen beobachtet haben oder mit der Tat im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Dr. Stephan Schwirzer, 1. Vertreter des Pressesprechers Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2758

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell