Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Verletzte bei Unfall zwischen Notarztfahrzeug und Pkw

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am gestrigen Sonntagabend ereignete sich in Kassel in der Weserstraße, Ecke Ysenburgstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Pkw, bei dem insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden.

Der Fahrer des Mercedes Vito war gegen 21:00 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Weserstraße aus Richtung Ihringshäuser Straße kommend unterwegs. Seinen Angaben nach fuhr er bei roter Ampel vorsichtig in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW kam. Dieser wollte bei grün zeigender Ampel die Weserstraße aus Richtung Gartenstraße kommend überfahren, um die Fahrt in der Ysenburgstraße fortzusetzen. Der 29-jährige Fahrer des PKW sowie seine 16 und 18 Jahre alten Mitfahrer, alle aus Vellmar, wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso der 41-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges und seine 47-jährige Beifahrerin. Alle Beteiligten wurden in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an und werden durch die Ermittlungsgruppe 6 der Regionalen Ermittlungs- und Einsatzeinheit geführt.

