FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Ehrenabteilung bei der Löschgruppe Drüpplingsen

Jahresdienstbesprechung der Ehrenabteilung bei der Löschgruppe Drüpplingsen

Iserlohn

Drüpplingsen. Neues Mitglied wurde bei der Ehrenabteilung mit großem Beifall begrüßt.

Bei der Jahresdienstbesprechung der Ehrenabteilung am 14. Februar war Gerd Kosanke erstmals im Kreise der Ehrenabteilung anwesend. Er wurde bereits bei der Jahresdienstbesprechung des Spielmannszugs der Löschgruppe Drüpplingsen am 8. Februar vom Stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Iserlohn, Klaus Knust, offiziell in die Ehrenabteilung überstellt. Als Ausbilder war Gerd Kosanke über 20 Jahre lang maßgeblich an der musikalischen Qualität des Spielmannszugs beteiligt. Nun muß er nicht mehr an den wöchentlichen Proben teilnehmen und kann es bei seinen Kameraden in der Ehrenabteilung etwas ruhiger angehen lassen. Beim Rückblick auf 2024 verwies Heinz Balkenhoff, Sprecher der Ehrenabteilung, auf ein ereignisreiches Jahr mit insgesamt 26 Terminen. Termine, wie z. B. der Besuch beim gemeinsamen Spielen der musiktreibenden Züge der Feuerwehren im Märkischen Kreis in der Schützenhalle St. Hubertus in Menden, die Jubiläumsfeier 125 Jahre Löschgruppe Drüpplingsen und 125 Jahre Spielmannszug der Löschgruppe Drüpplingsen auf dem Dorfplatz und in der Schützenhalle, die gemeinsam mit den Aktiven verbrachten Ausbildungsdienste und die regelmäßig stattfindenden Quartalstreffen, verdienten besondere Aufmerksamkeit. Im Ausblick freute man sich auf die anstehenden regelmäßigen Quartalstreffen, geplante Besichtigungen und Kameradschaftsabende. Wie auch bei der vergangenen Jahresdienstbesprechung von den aktiven Feuerwehrfrauen und -männern wurde bei der Ehrenabteilung ebenfalls über den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Drüpplingsen wieder ausgiebig diskutiert. Bereits seit Anfang 2023 müssen das Dorfhaus und die Schützenhalle als Ausweichräumlichkeiten genutzt werden. Die Situation ist äußerst unbefriedigend und aktuelle Informationen über den Sachstand zum Neubau erhalten wir auch nicht, stellte Löschgruppenführer Christian Balkenhoff dar. Wir befinden uns im ständigen Austausch mit dem Leiter der Feuerwehr, der auch nicht glücklich über die aktuelle Situation ist, führte Balkenhoff weiter aus. Wir hoffen, das Warten hat bald ein Ende, so der Löschgruppenführer. Im weiteren Verlauf der Jahresdienstbesprechung wurden dann weitere Termine und Aktivitäten für 2025 besprochen und abgestimmt. Der Terminkalender für 2025 ist damit wieder reichlich gefüllt.

