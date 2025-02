Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am Samstag, 08.02.2025 fand die Jahresdienstbesprechung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn Drüpplingsen statt. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Klaus Knust und dem stellvertretenden Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Tobias Schelp konnte der Spielmannszug auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken Im vergangenen Spieljahr 2024 konnte der Spielmannszug 67 Termine vorweisen, an denen er musikalisch aktiv war und wovon 31 Auftritte in einem offiziellen Rahmen stattgefunden haben. Neben den heimischen und auswärtigen Schützenfesten waren u.a. die Eröffnung der Kiliankirmes in Letmathe und der Auftritt beim Jubiläum der Berufsfeuerwehr in Iserlohn Highlights des Jahres.

Um auch langfristig die Zukunft des Spielmannszugs zu sichern, wurde im letzten Jahr erneut ein Kinder- und Jugendspielmannszug ins Leben gerufen, was sehr positiv aufgenommen wurde und sich aktuell rund 30 Kinder und Jugendliche in Ausbildung befinden. Das Ausweichen auf Ersatzräumlichkeiten aufgrund der aktuellen Situation rund um den Neubau des Feuerwehrhauses erhöht jedoch auch hier den Zeit- und Organisationsaufwand zusätzlich. Nach bestandenen D1-Lehrgängen wurden an diesem Abend Susanne Möller, Elena Tanne, Pia Schröder, Nils Schröder, Liass Neffin, Mika Walis und Dirk Wallis zu Oberfeuerwehrmusikern befördert. Außerdem wurde nach langiähriger Ausbildungsleitung Gerd Kosanke in die Ehrenabteilung übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell