Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Handtasche geraubt

Am Montag entriss ein Unbekannter in Geislingen einer 70-Jährigen ihre Tasche.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.30 Uhr war die Seniorin in der Saarstraße unterwegs. Dort parkte sie ihr Auto und lief vom Parkplatz in Richtung Wohnung. Ein Unbekannter kam ihr entgegen und griff unvermittelt nach ihrer Handtasche. Die Frau versuchte noch ihre Handtasche festzuhalten, doch dem Täter gelang es, ihr die Tasche zu entreißen. Dabei erlitt die Geschädigte eine leichte Verletzung an einem Finger. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute entlang der Saarstraße in Richtung Seitenstraße. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen nach dem Täter. Doch der blieb unentdeckt. In einem Garten in der Saarstraße fand ein Anwohner die Handtasche und verständigte die Polizei. Den ersten Erkenntnissen zufolge fehlte wohl nichts.

Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632201) nahm die weiteren Ermittlungen auf und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Der Räuber soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er hat wohl ein rundliches Gesicht und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke oder Weste mit vermutlich gelben Ärmeln.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell