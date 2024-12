Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Laster überladen

Mehr als sieben Tonnen zuviel hatte ein Lkw am Montag bei Erbach geladen.

Ulm (ots)

Die Polizei kontrollierte den Laster mit Anhänger am Vormittag auf der B311 bei Donaurieden. Bei der Kontrolle und einer anschließend durchgeführten Wiegung zeigte sich, dass das Gespann bei erlaubten 40 Tonnen über 47 Tonnen wog. Das zu viel geladene Holz musste der 39-Jährige Fahrer abladen. Er muss mit einem Bußgeld von 140 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Auch auf das Transportunternehmen kommt eine Strafe in Höhe von mehreren hundert Euro zu.

+++++++ 2391481 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell