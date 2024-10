POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht bei der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Daun (ots) - Ein bislang unbekannter Lkw/Sattelzug befuhr am Dienstag, 22.10.2024 gegen 13:45 Uhr die Hauptstraße (K65) in Brück, aus Dreis kommend in Richtung Bongard. Beim Abbiegen nach rechts in die Straße "Im Höfchen (K59)" streifte der Lkw mit dem Auflieger eine Mauer. An der Mauer entstand hierdurch ein Sachschaden. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den ...

