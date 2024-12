Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten/B10 - Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Vier Personen wurden bei einem Frontalzusammenstoß am Montag auf der B10 bei Amstetten verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Der 51-jährige Fahrer eines Ford fuhr auf der B10 von Urspring in Richtung Amstetten. Kurz vor Ortsbeginn Amstetten geriet der Ford aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort waren ein 18-Jähriger am Steuer des Mercedes und seine beiden Insassen im Alter von 20 und 79 Jahren in Richtung Geislingen unterwegs. Wie die Polizei weiter berichtet, versuchten die beiden Fahrenden durch Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dies gelang allerdings nicht und die beiden Autos stießen zusammen. Während die Insassen im Mercedes zum Glück nur leicht verletzt wurden, zog sich der Fahrer des Ford schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. Die beiden Autos waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 21 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehren aus Amstetten und Lonsee waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 07335/96260 in Verbindung zu setzen.

++++2395138

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell