Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennender PKW auf der BAB 46

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Zu einem brennenden PKW wurde die Feuerwehr Iserlohn am Abend um 17:21 Uhr auf die Autobahn 46 in Richtung Hemer alarmiert. Kurz vor der Ausfahrt Hemer ist ein PKW in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem vorderen Bereich des PKW. Durch zwei Atemschutztrupps konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde das Auto mit einer Schaumschicht bedeckt. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet. Die mitalarmierte Löschgruppe Bremke konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen und musste nicht mehr tätig werden.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell