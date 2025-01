FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Lössel 2025

Feuerwehr Iserlohn

Am Samstag, den 18. Januar 2025, fand die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Lössel in der Lösseler Begegnungsstätte statt. Löschgruppenführer Jens Klusmann begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Zugführer Philipp Baecker, den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Peter Korte, den Vorsitzenden des Feuerwehrausschusses Michael Barth sowie Christopher Rosenbaum von der Feuerwehrleitung. Fast alle der 18 aktiven Kameraden folgten der Einladung. Schriftführer Philipp Jäger gab einen Rückblick auf das Jahr 2024 und berichtete von zahlreichen Einsätzen unterschiedlichster Art. Besonders herausragend war der Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb im September, der nahezu die gesamte Feuerwehr Iserlohn forderte. Im vergangenen Jahr fanden zweimal monatlich sowohl praktische, als auch theoretische Dienste statt. Gemeinsam mit der Löschgruppe Knerling aus Altena wurde im Mai die Vegetationsbrandbekämpfung praktisch geübt. Hierbei wurden verschiedene Löschmethoden und Taktiken trainiert, eingeleitet durch einen kurzen theoretischen Teil zu Vorgehensweisen und Risiken bei Vegetationsbränden. Weitere praktische Übungen umfassten die Arbeit mit der Drehleiter, technische Hilfeleistung, Hochwasserlagen sowie die Brandbekämpfung mit Menschenrettung. Auch die Präventionsarbeit kam nicht zu kurz: In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Lössel wurde die jährliche Kinderbrandschutzerziehung durchgeführt. Dabei wurden den Kindern das Thema Feuerwehr sowie das richtige Verhalten im Brandfall nähergebracht. Die Kameraden der Löschgruppe absolvierten wichtige Ausbildungsbausteine: Jan Dickbertel bestand den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger, Felix Kreft nahm an einer Heissausbildung in einem Brandcontainer teil, Dominik Friedrichs absolvierte zwei Fahrsicherheitstrainings für Großfahrzeuge, darunter eines im Gelände. Niklas Bertelt begann im vergangenen Jahr die Fahrausbildung der Klasse C, um künftig Großfahrzeuge fahren zu dürfen. Traditionell engagiert sich die Löschgruppe auch bei dörflichen Aktivitäten, darunter die Maifeier, der Adventsbasar sowie das Schützenfest des BSV Lössel. Ein besonderes Highlight war die Teilnahme am ersten Lösseler Bobbycar-Rennen, bei dem Tobias Märtins den zweiten Platz belegte, gefolgt von Niklas Bertelt auf dem dritten Platz. Wenig erfreulich bleibt die Situation rund um das Gerätehaus. Weder die Feuerwehrleitung noch der politische Vertreter Michael Barth konnten positive Neuigkeiten oder eine Lösung in Aussicht stellen. Die Löschgruppe bedankt sich für das politische Interesse, erbittet aber auch weitere Unterstützung bei diesem wichtigen Thema. Löschgruppenführer Jens Klusmann gibt gerne vor Ort einen Einblick in die Situation am Gerätehaus Lössel. Im Rahmen der Dienstbesprechung wurden Felix Kreft zum Oberfeuerwehrmann und Matthias Winkler zum Brandmeister befördert. Für das Jahr 2025 plant die engagierte Löschgruppe erneut zahlreiche spannende Dienste und Übungen. Dazu gehören eine gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Altena, zwei Zugübungen - eine davon organisiert durch die Löschgruppe Lössel - sowie praxisnahe Schulungen zu Themen wie technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung, Menschenrettung, Hochwasserlagen, Erste Hilfe und Vegetationsbrände. Interessierte, die sich über die Arbeit der Löschgruppe informieren oder das Team verstärken möchten, sind jederzeit eingeladen, einen Dienst zu begleiten oder Kontakt zur Löschgruppe aufzunehmen.

Foto von links nach rechts:

Stellvertretender LG-Führer Dennis Menz, Zugführer LZ Süd Philipp Baecker, Löschgruppenfüher Jens Klusmann, Oberfeuerwehrmann Felix Kreft, Brandmeister Matthias Winkler, Vorsitzender des Feuerwehrausschusses Michael Barth, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Peter Korte und der stellv. Leiter der Feuerwehr Christopher Rosenbaum

