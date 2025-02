Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Löschgruppe Bremke auch 2024 sehr gefragt Jahresdienstbesprechung war von Ehrungen, Beförderungen und personellen Veränderungen geprägt

Im Beisein des Leiters der Feuerwehr (Jörg Döring), des stellvertretenden Sprechers der Feuerwehr (Tobias Schelp) und des Zugführer Mitte (Jörg Sengsmann), eröffnete Marc Pelzing als Löschgruppenführer am 31.01.2025 im Gerätehaus der Löschgruppe Bremke an der Immermannstraße die Jahresdienstbesprechung. Im Verlauf der Veranstaltung, zu der sich auch Mitglieder der Ehrenabteilung und ein Fördervereinsmitglied eingefunden hatten, konnte berichtet werden, dass die Löschgruppe im zurückliegenden Jahr 54 Übungsdienste absolvierte, um im Einsatzfall den Anforderungen gewachsen zu sein. Gemeinschaftsübungen mit der Berufsfeuerwehr, der Löschgruppe Stadtmitte, dem Technischen Hilfswerk (THW) und Zugübungen ergänzten das Ausbildungsprogramm. Auch Besuche zu Festlichkeiten befreundeter Löschgruppen fanden statt. Neben der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Löschgruppe, das aufgrund der Coronapandemie mit zweijähriger Verspätung stattfand, waren die Mitglieder auch bei den Feierlichkeiten des letztjährigen 50. Jahrestag zur Gründung der Berufsfeuerwehr aktiv. Die Anwendung des Ausbildungswissen wurde im Rahmen von 105 Alarmierungen unter anderem zur Bekämpfung von Feuern unterschiedlicher Größenordnungen sowie Hilfen bei Verkehrsunfällen, Unwetterschäden, Chemie- und Gasunfällen, zur technischen Hilfeleistung oder als First Responder gefordert. Eine Vielzahl von Brandsicherheitswachen , die bei Großveranstaltungen wie Theatervorstellungen, dem IBSV-Schützenfest oder im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft erforderlich waren, wurden von den Mitgliedern der Löschgruppe Bremke, die aus 40 Aktiven besteht, darunter sechs Frauen, übernommen. Ein Tagesordnungspunkt der Versammlung waren Ehrungen und Beförderungen, die durch den Leiter der Feuerwehr vorgenommen wurden. Luis Duhme und Dominik Dykiert wurden vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann, Ramona Kopplin von der Hauptfeuerwehrfrau zur Unterbrandmeisterin, Mirco Buchwitz und Stephan Engelbrecht vom Brandmeister zum Oberbrandmeister befördert. Ehrungen erhielten Alexander Jahre für 25 Jahre, Gerd Hübner für 50 Jahre und Hartmut Frerich für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Abschließend entpflichtete Jörg Döring den Löschgruppenführer und seinen Stellvertreter (Helmut Unnasch), die den "Staffelstab" an die neue Führung der Bremke übergaben. Ernannt wurde Stephan Engelbrecht als Löschgruppenführer und Michael Rennebaum als einer von zwei Stellvertretern. Der ebenfalls als Stellvertreter gewählte Pascal Stegemöller wird aufgrund einer Erkrankung nach seiner Genesung offiziell ernannt. Wer Interesse an der Arbeit der Löschgruppe Bremke hat und ihre Aktivitäten verfolgen möchte, kann sich darüber unter https://instagram.com/feuerwehr_iserlohn:lg_13_14 informieren.

