Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Kassel (ots)

Landkreis Kassel, 34270 Schauenburg, Landstraße L 3215:

Am Sonntag, 23.03.2025, kam es gegen 05:40 Uhr auf der Landstraße L 3215 zwischen Schauenburg-Hoof und Schauenburg-Elgershausen außerhalb der Ortslage zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein mit zwei Personen aus dem Landkreis Kassel besetzter PKW die L3215 aus Richtung Schauenburg-Hoof kommend in Fahrtrichtung Kassel. Auf der Fahrspur des PKW befand sich ein in gleicher Richtung laufender 24-jähriger Fußgänger aus Kassel. Der PKW stieß in der Folge mit dem vor ihm laufenden Fußgänger zusammen.

Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle, der 35-jährige Fahrer des PKW und sein 53-jähriger Mitfahrer erlitten einen Schock.

Vor Ort waren Rettungskräfte aus dem Landkreis Kassel im Einsatz. Die Landstraße L 3215 war während der Unfallaufnahme zwischen der Abfahrt nach Schauenburg-Hoof und der Abfahrt zur Landstraße L 3218 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der beteiligte PKW beschlagnahmt und ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch die Ermittlungsgruppe 6 der Regionalen Ermittlungs- und Einsatzeinheit geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell