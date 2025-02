Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kiosk - Täter schießen in die Luft

Willich-Neersen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auch in Willich-Neersen zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Hauptstraße, nachdem sich zuvor ein annähernd identischer Fall in Schwalmtal ereignet hatte. Auch in Willich schlugen die beiden männlichen Täter eine Scheibe ein, auch hier wurden sie von Zeugen angesprochen, worauf sie auch diesmal mit einer Pistole in die Luft schossen. Anschließend flüchteten die Täter nach Zeugenaussagen mit einem grauen Mercedes. Die Personen werden als 30- bis 40-jährige Männer um die 180 cm mit dunkler Kleidung und evtl. Sturmhaube vermummt beschrieben. Die Polizei erschien vor Ort, leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und nahm die Ermittlungen auf. Unter anderem wurden auch in diesem Fall Patronenhülsen am Tatort gefunden. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (135)

