Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kiosk- Zeugen gesucht

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in Schwalmtal-Waldniel zu einem Einbruch in einen Kiosk an der St.-Michael-Straße. Hierzu schlugen die beiden bislang unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein. Durch den Krach wurden Anwohner und Passanten aufmerksam. Ein Zeuge soll die Täter aus einem Transporter heraus angesprochen haben, worauf ein schussähnliches Knallgeräusch zu hören gewesen sei. Nach der Tat seien die beiden Männer laut Zeugenaussagen mit einem schwarzen Mercedes - höchstwahrscheinlich einer C-Klasse - an welchem entwendete Kennzeichen angebracht waren, vom Tatort geflüchtet. Die Tatverdächtigen werden als 170 - 180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Am Tatort wurde eine Patronenhülse - vermutlich von einer Gas- oder Schreckschusspatrone - aufgefunden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sollten Sie selbst Zeuge des Geschehens gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. Insbesondere sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer des Transporters, der die Täter angesprochen hat. /Ren (134)

