POL-VIE: Polizeieinsatz in Amern - Mann festgenommen

Brüggen-Born (ots) - In der Nacht von Mittwoch, dem 5. Februar, auf Donnerstag, den 6. Februar, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus an der Brachter Straße in Born einzubrechen. Deutliche Hebelspuren an Fenstern und Türen zeugen von ihrem Vorhaben - ins Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Dieser Fall zeigt - Einbruchschutz wirkt! Nutzen Sie die Möglichkeit, sich kostenlos von Expertinnen und Experten der ...

