Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchversuch in Born - So können Sie sich schützen!

Brüggen-Born (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 5. Februar, auf Donnerstag, den 6. Februar, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus an der Brachter Straße in Born einzubrechen. Deutliche Hebelspuren an Fenstern und Türen zeugen von ihrem Vorhaben - ins Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Dieser Fall zeigt - Einbruchschutz wirkt! Nutzen Sie die Möglichkeit, sich kostenlos von Expertinnen und Experten der Kriminalprävention beraten zu lassen. Die Gruppenberatungen finden jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Der nächste Termin ist am 12. März 2025 um 18 Uhr in der Beratungsstelle Dülken, Mühlenberg 7. Alle Termine für 2025 sowie weitere Informationen finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-die-gruppenberatungs-termine-fuer-2025-sind-da Interessiert? Melden Sie sich einfach unter 02162/377-3137 für einen passenden Termin an. Wichtig: Hinterlassen Sie unbedingt Ihre Kontaktdaten, damit Ihre Anmeldung berücksichtigt werden kann. /jk (131)

